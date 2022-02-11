Водії готуються до загального страйку та назвали свої вимоги.

Цьогоріч у день Святого Валентина українці можуть залишитися без послуг таксі, оскільки водії готуються до загального страйку, який запланований на 14 лютого.

Про це повідомляє Auto24.

Страйкувати збираються водії популярних служб таксі по всій Україні. Дату обрали невипадково, адже у святкові дні зазвичай попит на поїздки набагато вищий, особливо ввечері.

Якщо водіям вдасться реалізувати свій план, сервіси зазнають величезних збитків, а українці втратять можливість переміщення.

Організатори страйку сформували свої вимоги. Вони вимагають підвищення тарифів у всіх містах України. Це стосується багатьох служб таксі, в тому числі й тих, хто працює по мобільних застосунках – Bolt, Uklon, Uber, OnTaxi та великі регіональні перевізники.

Ймовірно, таксі неможливо буде викликати по основних каналах зв'язку, зокрема й у застосунках. При цьому перевізники не виключають, що братимуть пасажирів "з руки", але тарифи значно зростуть.

Основна мета страйку водіїв таксі - донести до компаній, що тарифи зараз економічно не обґрунтовані. Учасники страйку вимагають підвищення тарифів на 20-30%, оскільки останнім часом істотно піднялися ціни на пальне та послуги з обслуговування автомобілів.

Страйк погрожують продовжити до 20 лютого, якщо умови не виконають.