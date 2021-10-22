Наприклад, у мережі KLO ціни на бензини зросли на 10 копійок за літр.

Роздрібні мережі АЗС в Україні 21-22 жовтня підвищили ціни на бензин і дизельне паливо в межах 15-80 копійок за літр.

Про це свідчать дані моніторингу роздрібного ринку Консалтингової групи "А-95", повідомляє Enkorr.ua.

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Зокрема, на станціях UPG всі види палива подорожчали на 50 коп./л. Так, ціна на бензин А-95 збільшилася до 32,10 грн/л, на А-92 - до 31,40 грн/л, на ДП - до 29,40 грн/л.

У мережі KLO ціни на бензини зросли на 10 коп./л: бензин марки А-95 подорожчав - до 32,19 грн/л, А-92 - до 28,27 грн/л. При цьому ДП подорожчало на 20 коп./л - до 30,79 грн/л.

Такі мережі як SUNOIL, "Татнафта-АЗС-Україна", Овіс, Chipo та ін. підвищили ціни в межах 15-80 коп./л.

Держрегулювання цін:

14 травня 2021 року Кабінет міністрів ухвалив постанову, якою до закінчення карантину ввів державне регулювання цін на бензин і дизельне паливо. Згідно з документом, встановлено рівні торговельної надбавки до середньої ціни дизельного палива не вище 7 грн за літр і бензину – не вище 5 грн за літр.

Автор: Ганна Бредіхіна