Найкращий результат місяця продемонструвала марка MAZ з результатом 66 автобусів.

Обсяг продажів нових автобусів і мікроавтобусів в Україні в жовтні, в порівнянні з аналогічним місяцем 2019 року, зріс на 10,9% й становить 213 авто.

Читайте такожChevrolet почне продавати комплекти eCrate для переробки авто на електрокарі (відео)

Про це передає прес-служба асоціації "Укравтопром".

Топ-5 автобусів за версією "Укравтопрому"

Найкращий результат місяця продемонструвала марка MAZ з результатом 66 автобусів. У річному вираженні реєстрації автомобілів цієї марки збільшилися на 135,7%.

Друге місце в рейтингу у марки ATAMAN від компанії "Черкаський автобус" - 135 автомобілів. Жовтневий попит на нові автобуси цієї марки виріс на 32,4%.

Третій показник у мікроавтобуса Citroen-32 реєстрації, що на 45,5% більше результату річної давності.

На четвертій позиції рейтингу BOGDAN від корпорації "Богдан" з 17 новими автобусами. У порівнянні з попереднім роком реєстрації нових автомобілів цієї марки зросли 5,5 раза.

Також до п'ятірки лідерів ринку увійшов ETALON від корпорації"Еталон". Реєстрації автобусів цієї марки в жовтні в Україні становлять 15 машин, що на 40% менше, ніж рік тому.

Що цьому передувало

Обсяг продаж нових комерційних автомобілів в Україні у жовтні, в порівнянні з аналогічним місяцем 2019 року, зріс на 10,5% й становить 1250 авто.

Продажі нових легкових автомобілів в Україні в жовтні поточного року скоротилися в порівнянні з аналогічним періодом минулого року на 6% – до 8,4 тисячі одиниць.

Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram

Автор: Павло Степанець