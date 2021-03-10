Всього з початку 2021 року український автопарк поповнили 1034 автотранспортні засоби на акумуляторних джерелах живлення.

У лютому 2021 року українці придбали та поставили на облік 532 од. автотранспортних засобів на акумуляторних джерелах живлення, що на 20% менше, ніж роком раніше.

З цієї кількості електромобілів новими були 55 шт. Таким чином частка нових машин на лютневому ринку була понад 10% проти 4% у 2020 році, повідомляє Асоціація Укравтопром.

Читайте такожУкраїнці обирають електрокари: топ-10 популярних моделей (фото)

Переважна більшість зареєстрованих у лютому електромобілів склали легкові авто - 510 шт. (нових - 51 шт., старих - 459 шт.).

У порівнянні з 2020 роком лютневі реєстрації легкових авто на електротязі скоротилися на 18%.

Найпопулярнішим електрокаром на українському ринку вже другий місяць поспіль залишається Chevrolet Bolt — 132.

Колишній лідер ринку електромобілів Nissan Leaf на другій позиції - 129 реєстрацій.

З великим відривом в трійку бестселерів лютого потрапила Tesla Model 3, цей електрокар вибрали 37 автомобілістів.

Всього з початку 2021 року український автопарк поповнили 1034 автотранспортні засоби на акумуляторних джерелах живлення, що на 20,5% менше, ніж за аналогічний період 2020 року. Частка уживаної техніки в цій кількості склала 90% проти 95% у 2020-му.

Продажі електромобілів в Україні

Продажі автомобілів з електродвигуном в Україні у 2019 році в порівнянні з 2018 роком збільшилися майже в 1,5 раза – до 7542 одиниць.

Продажі автомобілів з електродвигуном в Україні в січні-листопаді 2020 року скоротилися в порівнянні з аналогічним періодом 2019 року на 2% – до 6823 одиниць.

Продажі автомобілів з електродвигуном в Україні у 2020 році, в порівнянні з 2019 роком, скоротилися на 1% – до 7 тис. 455 одиниць. Зокрема, продажі легкових авто склали 7 тис. 95 штук (з них нових тільки 9%), комерційних - 359 штук (нових - 3%). Також був проданий один електробус 2019 року випуску.

Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram

Автор: Олена Коваленко