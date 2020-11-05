Будівництво об'їзної дороги Трускавця планують завершити до кінця 2021 року.

Державне агентство автомобільних доріг України ("Укравтодор") планує завершити будівництво об'їзної дороги міста Трускавець Львівської області на дорозі Т-14-02 Східниця – Пісочна до кінця 2021 року.

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Про це передає прес-служба агентства на своїй сторінці в соцмережі Facebook.

"Третій місяць поспіль триває будівництво об'їзної дороги міста Трускавець на дорозі Т - 14-02 Східниця - Пісочна. Раніше цього року в рамках "великого будівництва" був завершений ремонт 39 кілометрів цього маршруту... Завершити будівництво об'їзної дороги плануємо до кінця 2021 року", - сказано в повідомленні.

Зазначається, що на сьогодні на обході Трускавця завершено Археологічні розкопки, працює важка будівельна техніка підрядної організації та проводяться Земляні роботи.

"Будівництво ведеться на ділянці автомобільної дороги Т - 14-02 з метою обходу карстових провалів, які викликали руйнування існуючої дороги", - сказано в повідомленні.

Якою буде об'їзна дорога

Згідно з повідомленням, дорога стане об'їзною дорогою міста Трускавець загальною протяжністю майже 4 кілометри з двома кільцевими транспортними розв'язками.

Загальна кошторисна вартість будівництва - 224,8 мільйона гривень.

Підрядником виступає ТОВ "Автомагістраль-Південь".

Що цьому передувало

З березня в Україні триває національний проект "велике будівництво", в рамках якого проводиться будівництво та ремонт доріг, а також інших об'єктів інфраструктури.

Державне агентство автомобільних доріг України планує відремонтувати близько 6,8 тисячі кілометрів автодоріг у 2021 році, що більш ніж на 2 тисячі кілометрів більше, ніж заплановано на 2020 рік.

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Автор: Павло Степанець