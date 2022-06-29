Це принципова позиція влади, і залізниця цю позицію підтримує.

"Укрзалізниця" не підвищуватиме тарифи на пасажирські перевезення.

Про це на брифінгу повідомив голова правління "Укрзалізниці" Олександр Камишін.

"Тарифи на пасажирські (перевезення – УНІАН) не будуть змінюватися. Це принципова позиція влади, і ми цю позицію підтримуємо. Ми вважаємо, що наші пасажири на сьогодні і так подорожують у стані війни, для них це досить складно. Багато хто вимушений подорожувати залізницею, тому що закрито авіаперевезення, ускладнено автомобільні, автобусні перевезення. І я вважаю, що це правильна позиція влади - не піднімати тарифи на пасажирські перевезення", - сказав він.

Крім того, голова правління додав, що компанія підняла тарифи більше, ніж зазвичай, на вантажні перевезення саме для того, щоб не допустити зростання пасажирських тарифів.

"Більше того, наші тарифи на вантажні перевезення навіть після зростання залишаються кратно нижчими, ніж у сусідніх європейських країнах. Я не говорю про дальні європейські країни, такі як Німеччина, Франція і так далі. Навіть у найближчих, таких як Румунія, Молдова та Польща", - підкреслив Камишін.

Як повідомляв УНІАН, міністерство інфраструктури підтримало пропозицію залізничників провести індексацію тарифів, підвищивши їх на 70% на всі групи вантажів. Завдяки індексації тарифів фінансовий стан "Укрзалізниці" буде стабілізовано.

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