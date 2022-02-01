Вартість скрапленого газу в мережі групи "Приват" в середньому знизилася на 7-10 копійок - до 18,09-18,13 грн за літр.

Середня вартість скраплений газ з 31 січня по 1 лютого в мережах АЗС Україна знизилася на 10-30 копійок за літр.

Про це свідчать дані моніторингу роздрібного ринку Консалтингової групи "А-95", повідомляє Enkorr.ua.

Так, вартість скрапленого газу в найбільшій консолідованій мережі групи "Приват" в середньому знизилася на 7-10 копійок, до 18,09 -18,13 грн за літр.

Читайте такожЦіна автогазу злетить до 30 гривень за літр - прогноз

На АЗС Chipo і Mango вартість автогазу знизилася на 13 і 29 копійок, до 18,46 грн і 18,31 грн за літр відповідно.

Автогаз на станціях ZOG, "БРСМ-Нафта", "Кворум" та ін. подешевшав на 3-10 копійок за літр.

У групі "А-95" пояснили, що динаміка роздрібних цін обумовлена падінням оптових цін.

Ціна на автогаз:

У листопаді 2021 року середня роздрібна ціна автогазу наблизилася до рекордних 19 гривень за літр.

Експерти прогнозували, що ціна автогазу злетить до 30 гривень за літр.