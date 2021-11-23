Раанее експерти прогнозували, що ціна автогазу злетить до 24 гривень за літр.

В Україні спостерігатиметься зростання цін на автогаз, який подорожчає до рекордної позначки.

Про це йдеться в сюжеті "2+2".

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Як йдеться в сюжеті, анонсований раніше проїзд у столиці по 20 гривень істотно вдарить по кишенях звичайних українців, проте зростання цін торкнулося і водіїв авто, які їздять на газу.

За останній час ціни на автомобільний газ зросли в середньому на 6-7 гривень і в даний час складають більше 19 гривень за літр. Експерти кажуть, що цей показник рекордний за всю історію, проте ціна зростатиме.

"Автогаз буде і по 25 і навіть по 30 грн. Є тільки одне питання-коли?",- говорить експерт з державної політики в паливно-енергетичному комплексі Геннадій Рябцев.

Ціна автогазу:

У червні 2021 року ціни на автогаз на українських заправних станціях коливалися в районі 15,5 грн за літр, а вже до кінця серпня вони наблизилися до 18 грн за літр. Цьому сприяло зростання цін на нафтопродукти на світових ринках, дефіцит палива в Європі і проблеми з імпортними поставками в Україну.

За тиждень 5-12 листопада середня ціна скрапленого газу в мережах АЗС підвищилася на 29 коп./л, до 18,74 грн/л.

На АЗС "ОККО" і "WOG" вартість автогазу зросла в середньому на 30 коп./л, до 19,29 грн/л і 19,28 грн/л. Автогаз на станціях "SOCAR" подорожчав на 50 коп./л, до 19,48 грн/л.

17 листопада 2021 року середня вартість скраплений газ у мережах АЗС в Україні за добу зросла ще на 4%, досягнувши 18,81 грн за літр.

18 листопада 2021 року експерти прогнозували, що ціна автогазу злетить до 24 гривень за літр.

Автор: Олена Коваленко