На під’їзді до Чернігова найближчим часом розпочнуть монтаж тимчасового переїзду через Десну.
Про це повідомив заступник начальника ОВА Дмитро Синенко.
"Міст через Десну поблизу обласного центру — одна з найбільших інфраструктурних втрат Чернігівської області під час бойових дій. Після того, як його розбомбили рашисти, логістична ситуація в області значно ускладнилась", - зазначив він.
Синенко підкреслив, що зведення нового мосту - тривалий процес, тому Чернігівська обласна військова адміністрація спільно з підрозділами ЗСУ вже найближчим часом візьметься за монтаж тимчасового переїзду. Це станеться, як тільки дозволять природні умови - спаде велика вода на Десні.
"Під час монтажу переїзду дорогами області рухатиметься техніка з відповідними конструкціями. Обласна військова адміністрація звертається до всіх жителів Чернігівщини: не фотографуйте цю техніку, не поширюйте інформацію про процес зведення переправи та її точне місцезнаходження", - наголосив Синенко.
За його словами, усі особи, які порушуватимуть ці обмеження, "відчують пильну увагу" з боку правоохоронних органів України.
"Майбутнє мосту та тривалість його роботи залежить від усіх жителів", - додав заступник голови ОВА.
Як повідомляв УНІАН, 20 травня заступник керівника Офісу президента України Кирило Тимошенко повідомив, що в Чернігівській області, яка через бойові дії на якийсь час опинилася відрізаною від Києва, ведуться роботи з облаштування тимчасових переправ. Він зазначив, що вісім з них вже готові, ще дві в процесі.
На Київський міст в Чернігові окупанти скинули авіабомбу в кінці березня. Саме цим мостом проводилась евакуація та завозилися гуманітарні вантажі. Відновлювати сполучення запланували після зниження рівня води в річці Десна.