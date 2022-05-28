Місцевих жителів просять не поширювати інформацію про процес зведення переправи та її точне місцезнаходження.

На під’їзді до Чернігова найближчим часом розпочнуть монтаж тимчасового переїзду через Десну.

Про це повідомив заступник начальника ОВА Дмитро Синенко.

"Міст через Десну поблизу обласного центру — одна з найбільших інфраструктурних втрат Чернігівської області під час бойових дій. Після того, як його розбомбили рашисти, логістична ситуація в області значно ускладнилась", - зазначив він.

Синенко підкреслив, що зведення нового мосту - тривалий процес, тому Чернігівська обласна військова адміністрація спільно з підрозділами ЗСУ вже найближчим часом візьметься за монтаж тимчасового переїзду. Це станеться, як тільки дозволять природні умови - спаде велика вода на Десні.

"Під час монтажу переїзду дорогами області рухатиметься техніка з відповідними конструкціями. Обласна військова адміністрація звертається до всіх жителів Чернігівщини: не фотографуйте цю техніку, не поширюйте інформацію про процес зведення переправи та її точне місцезнаходження", - наголосив Синенко.

За його словами, усі особи, які порушуватимуть ці обмеження, "відчують пильну увагу" з боку правоохоронних органів України.

"Майбутнє мосту та тривалість його роботи залежить від усіх жителів", - додав заступник голови ОВА.

Як повідомляв УНІАН, 20 травня заступник керівника Офісу президента України Кирило Тимошенко повідомив, що в Чернігівській області, яка через бойові дії на якийсь час опинилася відрізаною від Києва, ведуться роботи з облаштування тимчасових переправ. Він зазначив, що вісім з них вже готові, ще дві в процесі.

На Київський міст в Чернігові окупанти скинули авіабомбу в кінці березня. Саме цим мостом проводилась евакуація та завозилися гуманітарні вантажі. Відновлювати сполучення запланували після зниження рівня води в річці Десна.