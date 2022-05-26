Ситуація в регіоні наразі стабільна.

Голова Чернігівської ОВА В’ячеслав Чаус спростував чутки про необхідність евакуації з обласного центру.

Про це він написав у своєму Telegram-каналі

За його словами, сьогодні дуже багато запитів надходить щодо можливої евакуації мешканців міста Чернігова або інших населених пунктів Чернігівської області.

"Пам’ятаєте, ми про це говорили. Є у ворога спеціальні інформаційні війська, війська інформаційної боротьби, і вони, не забуваємо, працюють. У мене велике прохання: нічого не змінилося, ми довіряємо інформації виключно з офіційних джерел. Якщо буде потреба в евакуації, ми про це обов’язково скажемо і забезпечимо її реалізацію", - зазначив Чаус.

Він підкреслив, що на сьогодні ситуація в області стабільна, хоча здійснюються періодично обстріли прикордоння. "Наші Збройні Сили адекватно реагують, прикордонники несуть свою службу, тому, будь ласка, велике прохання до всіх — заспокоїтись", - наголосив голова ОВА.

Чутки про необхідність ймовірної евакуації з Чернігова з’явилися після повідомлень у ЗМІ про можливий повторний наступ російських військ на Чернігівщину.

Нагадаємо, у МВС не відкидають можливості спроб Росії атакувати Київ та Чернігів.

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