У Київській області після окупації і бойових дій на відновлення кожного моста необхідно 2-3 місяці.
Про це "Укравтодор" повідомляє в Facebook.
У Київській області на звільнених від окупантів територіях команди "Укравтодору" і "Укрзалізниці" починають процес детальної оцінки руйнувань дорожньої, бруківки та залізничної інфраструктури, а також забезпечення транспортного сполучення на найбільш постраждалих ділянках.
Як повідомив міністр інфраструктури Олександр Кубраков, найближчими днями розпочнеться відновлення зруйнованих мостів. За попередніми розрахунками, для відновлення кожного моста необхідно 2-3 місяці.
Паралельно буде робота над тимчасовими рішеннями для відновлення сполучення трасою Київ - Чоп. Планується завершити роботи через кілька тижнів.
Зараз силами Служби автомобільних доріг в Київській області вже розпочато облаштування переправи на місці зруйнованого моста і паралельно стартує будівництво моста на трасі М-06 Київ-Чоп, поблизу с.Стоянка; облаштування тимчасової дороги на будівництво нового моста на маршруті Р-30 під'їзд до Ірпеня.
Також для відновлення руху електричок на маршруті Святошино-Клавдієво "Укрзалізниця" розпочинає ремонт станції та колій. Роботи планується завершити протягом місяця.
Нагадується, що за попередніми даними, в результаті злочинних дій Росії зруйновано:
▪ міст на автодорозі М-06 Київ-Чоп, Стоянка;
▪ міст між м. Буча та м. Ірпінь;
▪ міст через р. Буча, на дорозі Т-10–01;
▪ міст на дорозі Р-30 під'їзд до м. Ірпінь км 6 + 000;
▪ міст на дорозі М - 07 Київ – Ковель – Ягодин км 23+000 через р.Ірпінь в Гостомелі.
За підрахунками "Укравтодору", станом на 3 квітня всього в Україні через війну було зруйновано 23 тис.км доріг зі 170 тисяч (13%). Також зруйновано 273 Мости.
Загальна сума збитку, заподіяного інфраструктурі, - 874 млрд грн.
Війна проти України:
- 24 лютого 2022 року РФ вторглася в незалежну Україну. Почалися обстріли та бомбардування українських міст. Масово гине мирне населення України.
- 27 лютого 2022 року з'явилася інформація про те, що Білорусь може оголосити війну Україні.
- Збиток інфраструктурі України від війни в країні станом на 1 квітня 2022 року KSE Institute оцінив в $68,2 млрд, або майже у 2 трлн грн.
- Прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що втрати державного бюджету України через війну з Росією становлять близько 2 мільярдів гривень на день.