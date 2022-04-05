Через місяць планується відновити залізничне сполучення від Святошино до Клавдієво.

У Київській області після окупації і бойових дій на відновлення кожного моста необхідно 2-3 місяці.

Про це "Укравтодор" повідомляє в Facebook.

У Київській області на звільнених від окупантів територіях команди "Укравтодору" і "Укрзалізниці" починають процес детальної оцінки руйнувань дорожньої, бруківки та залізничної інфраструктури, а також забезпечення транспортного сполучення на найбільш постраждалих ділянках.

Як повідомив міністр інфраструктури Олександр Кубраков, найближчими днями розпочнеться відновлення зруйнованих мостів. За попередніми розрахунками, для відновлення кожного моста необхідно 2-3 місяці.

Паралельно буде робота над тимчасовими рішеннями для відновлення сполучення трасою Київ - Чоп. Планується завершити роботи через кілька тижнів.

Зараз силами Служби автомобільних доріг в Київській області вже розпочато облаштування переправи на місці зруйнованого моста і паралельно стартує будівництво моста на трасі М-06 Київ-Чоп, поблизу с.Стоянка; облаштування тимчасової дороги на будівництво нового моста на маршруті Р-30 під'їзд до Ірпеня.

Також для відновлення руху електричок на маршруті Святошино-Клавдієво "Укрзалізниця" розпочинає ремонт станції та колій. Роботи планується завершити протягом місяця.

Нагадується, що за попередніми даними, в результаті злочинних дій Росії зруйновано:

▪ міст на автодорозі М-06 Київ-Чоп, Стоянка;

▪ міст між м. Буча та м. Ірпінь;

▪ міст через р. Буча, на дорозі Т-10–01;

▪ міст на дорозі Р-30 під'їзд до м. Ірпінь км 6 + 000;

▪ міст на дорозі М - 07 Київ – Ковель – Ягодин км 23+000 через р.Ірпінь в Гостомелі.

За підрахунками "Укравтодору", станом на 3 квітня всього в Україні через війну було зруйновано 23 тис.км доріг зі 170 тисяч (13%). Також зруйновано 273 Мости.

Загальна сума збитку, заподіяного інфраструктурі, - 874 млрд грн.

Війна проти України: