"Мляві" бойові дії, ймовірно, продовжаться на деяких напрямках.

Виведені з півночі України для передислокації на схід російські війська потребують значного переоснащення й модернізації, перш ніж знову вступати у бої з ЗСУ.

Про це йдеться у щоденному звіті британської розвідки.

Військові констатують, що українські сили відбили ключову ділянку на півночі України, перервавши ланцюг постачання і змусивши російських окупантів відступити з районів з-під Чернігова і на північ від Києва.

"Мляві" бойові дії, ймовірно, продовжаться на деяких напрямках у захоплених росіянами районах, проте цього тижня вони значно послабшають через виведення російських військ.

Генштаб ЗСУ поінформував про перегрупування військ РФ для наступу на схід України. Для цього ворог виводить війська з Полісся і Сіверщини та вже завершив передислокацію військ Центрального військового округу з території України.

Противник намагатиметься оточити військових в зоні ООС. У багатьох населених пунктах уже тривають бої, проте всі атаки ЗСУ успішно відбивають.

Білий дім вважає, що захоплення Донбасу входить у нову стратегію Путіна, щоб виправдати "хоч якоюсь перемогою" значні втрати під час першої фази наступу.

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