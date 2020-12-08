Угорська лоукост-авіакомпанія Wizz Air з 19 грудня запускає рейси з Києва до Неаполя.
Читайте такожWizz Air відновила перельоти з України до шести європейських країнПро це повідомила прес-служба міжнародного аеропорту «Київ» ім. Сікорського на сторінці у соцмережі Facebook.
Відзначається, що до кінця цього року авіакомпанія виконає три рейси - 19, 22, 29 грудня. У січні 2021 року Wizz Air планує збільшити частоту польотів.
«У січні частота рейсів збільшиться, але більш точна інформація з'явиться пізніше, оскільки зараз щось конкретне планувати точно неможливо», - йдеться в повідомленні.
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Авіакомпанія Wizz Air
Wizz Air - найбільший лоукост-авіаперевізник у Центральній та Східній Європі, що виконує рейси за більш ніж 700 маршрутами з 25 баз, поєднуючи 155 напрямків у 45 країнах.
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