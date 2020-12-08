Авіакомпанія виконає в цьому році три рейси.

Угорська лоукост-авіакомпанія Wizz Air з 19 грудня запускає рейси з Києва до Неаполя.

Читайте такожWizz Air відновила перельоти з України до шести європейських країнПро це повідомила прес-служба міжнародного аеропорту «Київ» ім. Сікорського на сторінці у соцмережі Facebook.

Відзначається, що до кінця цього року авіакомпанія виконає три рейси - 19, 22, 29 грудня. У січні 2021 року Wizz Air планує збільшити частоту польотів.

«У січні частота рейсів збільшиться, але більш точна інформація з'явиться пізніше, оскільки зараз щось конкретне планувати точно неможливо», - йдеться в повідомленні.

Новини по темі

Авіакомпанія Wizz Air

Wizz Air - найбільший лоукост-авіаперевізник у Центральній та Східній Європі, що виконує рейси за більш ніж 700 маршрутами з 25 баз, поєднуючи 155 напрямків у 45 країнах.

Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram

Автор: Павло Степанець