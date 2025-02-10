Найбільш популярною моделлю серед ввезених вживаних автівок залишається Volkswagen Golf.

У січні українці придбали 14 тисяч вживаних легковиків, що були ввезені з-за кордону - це на 16% менше відносно січня минулого року, повідомляє "Укравтопром".

Зазначається, що найбільша частка в цьому сегменті авторинку належала бензиновим авто – 46,6%. Другу позицію посідають дизельні авто (24,4%). Третє місце електромобілі (20,5%). Далі йдуть гібриди (4,5%) та авто з ГБО (4%).

Середній вік вживаних машин, що у січні перейшли на українські номери, становить 10 років. Найбільш популярною моделлю серед ввезених вживаних автівок залишається Volkswagen Golf.

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ТОП-10 ввезених з-за кордону вживаних легковиків місяця:

Volkswagen Golf - 714 одиниць;

Škoda Octavia - 543;

Renault Megane - 527;

Volkswagen Tiguan - 407;

Audi Q5 - 395;

Volkswagen Passat - 359;

Nissan Leaf - 355;

Tesla Model Y - 341;

Nissan Rogue - 322;

Tesla Model 3 - 312.

Український ринок авто - останні новини

У січні 2025 року свою першу реєстрацію в Україні пройшли майже 2,6 тисячі вживаних авто зі США. Найбільш популярними моделями американських машин з пробігом виявились електромобілі – кросовер Tesla Model Y та п'ятимісний седан Tesla Model 3.

Загалом у минулому році автопарк України поповнили 69,6 тисячі нових легкових авто. З цієї кількості 44,3 тисячі машин придбали приватні клієнти, а ще 25,3 тисячі – юридичні особи.

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