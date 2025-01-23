У 2024-му продажі нових легкових авто в приватному сегменті авторинку зросли на 8%.

У минулому році автопарк України поповнили 69,6 тисячі нових легкових авто. З цієї кількості 44,3 тисячі машин придбали приватні клієнти, а ще 25,3 тисячі – юридичні особи. Такі дані наводить спеціалізований портал УкрАвтопром.

Таким чином, якщо порівнювати з 2023 роком, продажі нових легкових авто в приватному сегменті продемонстрували зростання на 8%, у той час як у корпоративному воно склало 27%.

Як у приватному, так і в корпоративному секторах найбільш популярними автомобілями виявились кросовери.

Відео дня

Найпопулярніші моделі в приватному секторі:

Toyota RAV4 –3167 одиниць;

Mazda CX-5 –1611;

Renault Duster –1538;

Kia Sportage –1522;

Volkswagen ID.4 –1506.

Найпопулярніші моделі у юридичних осіб:

Renault Duster –5288 одиниць;

Peugeot Landtrek –1108;

Škoda Octavia –1028;

Toyota Hilux –1019;

Toyota RAV4 – 901.

Ринок кросоверів – що кажуть фахівці

На сьогодні кросовери є одним із найпопулярніших типів легкових авто у багатьох країнах світу. Ці машини цінують за практичність та універсальність.

Нагадаємо, раніше західні спеціалісти з What Car? визначили найбільш економічні сучасні кросовери. До списку увійшли, зокрема, Toyota Yaris Cross 1.5 Hybrid, Suzuki Ignis 1.2 Dualjet Hybrid, Renault Kadjar 1.5 dCi 110 та Nissan Qashqai 1.5 dCi 110.

У свою чергу, експерти Autocar склали список найкращих сімейних кросоверів. Серед них – Skoda Kodiaq, Kia EV9 та Peugeot 5008.

Вас також можуть зацікавити новини: