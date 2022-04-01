У Харкові курсують евакуаційні поїзди, але черги дуже великі.

24 лютого почалося широкомасштабна російсько-українська війна. Війська РФ обстрілюють мирні міста і знищують їх ракетами. Одним з найбільш постраждалих міст є Харків. 1 квітня з Харкова курсують безкоштовні евакуаційні поїзди. Черги на потяг досить великі.

Евакуаційні поїзди з Харкова 1 квітня

Потяги відправляються зі станції "Харків Пасажирський". З урахуванням наповнюваності вагонів протягом дня можуть призначатися додаткові рейси. 1 квітня курсують наступні поїзди:

03:46 - 142/141 Лозова - Львів

07:50 - 138/137 Хмельницький - Лозова*

08:30 - 753 Харків-Пас. - Львів*

11:30 - 229/230 Харків-Пас. - Ужгород

12:06 - 45/46 Лозова - Ужгород

13:05 - 723 Харків-Пас. - Київ-Пас*

14:58 - 17/18 Харків-Пас. - Львів*

19:27 - 795/796 Харків-Пас. - Дніпро*

20:35 - 138/137 Лозова - Хмельницький

21:08 - 1/2 Харків-Пас. - Івано-Франківськ*

21:43 - 8/7 Харків-Пас. - Одеса-Головна*

22:10 - 45/46 Ужгород - Лозова*

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Евакуаційний пункт у Харкові

У приміщенні Пісочинського Палацу культури і мистецтв (вулиця Полтавське шосе, 214) працює пункт евакуації їх Харкова до Полтави. Проїзд безкоштовний. Пункт працює цілодобово, в ньому можна отримати тимчасове укриття, переночувати і обігрітися. Також приблизно з 10:00 до 15:00 їздять автобуси до Полтави.

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