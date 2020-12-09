Транспорт продовжить свою роботу під час дії жорсткого карантину в Україні з 8 по 24 січня 2021 року.
Про це повідомив міністр інфраструктури Владислав Криклій у своєму Telegram-каналі.
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«Робота транспорту не буде зупинена під час дії додаткових карантинних обмежень в січні 2021 року», - написав він.
За словами міністра, автотранспорт, в тому числі маршрутні таксі, тролейбуси, трамваї і залізниця перевозитимуть пасажирів у кількості місць, передбачених для сидіння.
«Це стосується міського, приміського, міжміського, внутрішньообласного і міжобласного сполучення», - уточнив Криклій.
Також він повідомив, що внутрішні авіаперевезення здійснюватимуться без обмежень.
«Під час авіаподорожей за кордон ознайомтеся з умовами в'їзду/виїзду, встановленими для українських громадян країною, куди прямує пасажир», - закликав міністр.
Щодо метро, то, за словами Криклія, воно перевозитиме пасажирів без обмежень за кількістю місць для сидіння.
Криклій також повідомив, що оператори поштового зв'язку працюватимуть у звичайному режимі, без змін.
Коли буде локдаун в Україні
Кабінет міністрів сьогодні, 9 грудня, запропонував запровадити жорсткий карантин з 8 по 24 січня 2021 року.
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