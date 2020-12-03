У порядку денному роботи Верховної Ради на сьогодні немає законопроектів щодо діяльності Конституційного суду України та щодо е-декларування.

Парламент сьогодні у другому читанні розгляне проект закону про внутрішній водний транспорт.

Як передає кореспондент УНІАН, у порядку денному роботи Верховної Ради на сьогодні немає законопроектів щодо діяльності Конституційного суду України та щодо е-декларування.

Також сьогодні на засіданні передбачається розгляд проекту закону про внесення змін до закону України "Про освіту" щодо забезпечення якості навчальної літератури.

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Крім того, депутати розглядатимуть ряд законопроектів, які стосуються функціонування судової системи, а також щодо правил відбування адміністративного арешту.

Разом з тим у порядку денному роботи ВР є проект закону про внесення змін до Кримінального кодексу України щодо відповідальності за викрадення, привласнення, збут, підроблення документів, що посвідчують особу, підтверджують громадянство України чи спеціальний статус особи, а також свідоцтв про державну реєстрацію актів цивільного стану та/або використання завідомо підроблених таких документів.

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Автор: Надя Пришляк