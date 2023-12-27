На ділянці лінії просідають тунелі, міська влада готується до планового ремонту.

У Київській міській держадміністрації поділились планами щодо організації перевезень пасажирів під час ремонту перегону метро між станціями "Почайна" і "Тараса Шевченка" на Оболонсько-Теремківської лінії, що планується здійснити влітку.

"Просідає тунель, будуть планові роботи. Це питання своєчасного обстеження, своєчасного ремонту, підтримання його в робочому русі. Немає ніяких великих проблем", – розповів перший заступник голови Київської міської державної адміністрації Микола Поворозник в інтерв'ю ЕП.

Поворозник, посилаючись на КП "Київський метрополітен" сказав, що рух поїздів через цю проблемну ділянку на гілці повністю закривати не будуть. Найімовірніше, на ділянці організують почерговий човниковий рух одним тунелем в обидві сторони.

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"Ми будемо зупиняти рух одним тунелем, а не двома одночасно. Це питання організації роботи в частині перевезення пасажирів. Будуть тимчасові проїзди, інша схема організації руху. Поїзди ніде не розвертатимуться, вони по черзі проїжджатимуть цю ділянку по одному тунелю", – пояснив представник КМДА.

За його словами, нова схема організації руху передбачатиме довші інтервали між поїздами. Своєю чергою "Київпастранс" організує додаткові маршрути наземного транспорту.

Ремонт київського метро

Як повідомляв УНІАН, 18 грудня у Київській міськдержадміністрації попередили, що ділянка тунелів Оболонсько-Теремківської лінії між станціями метро "Почайна" і "Тараса Шевченка" потребує проведення планового ремонту, який виконають влітку наступного року. Зазначалось, що закриття руху поїздів на час проведення планового ремонту не планується.

Наразі у Києві рух поїздів Оболонсько-Теремківською лінією обмежили через потребу термінового ремонту на перегінному тунелі між станціями "Деміївська" та "Либідська". Курсування потягів між "Либідською" та "Деміївською" повністю зупинили 8 грудня на весь період проведення відновлення тунелю. Міська влада запровадила маршрути наземного транспорту, що дублюють перевезення метрополітеном на вказаній проблемній ділянці метро у бік Теремків.

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