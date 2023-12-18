За даними міської влади, ремонті роботи заплановані на літо.

Закриття перегону між станціями метро "Почайна" і "Тараса Шевченка" на час проведення планового ремонту не планується. Про це повідомили у Telegram-каналі Київської міської державної адміністрації.

Там зазначили, що вказана ділянка тунелів Оболонсько-Теремківської лінії потребує проведення планового ремонту, який виконають влітку наступного року.

"Закликаємо медіа не поширювати неправдиву інформацію. Фахівці "Київського метрополітену" ведуть постійний нагляд за станом тунельних споруд на всіх ділянках ліній підземки. Особливо тих, що побудовані у складних інженерно-геологічних і гідро-геологічних умовах", – додали в КМДА.

Проблеми столичної підземки

У Києві з 8 грудня рух поїздів Оболонсько-Теремківською лінією обмежили через потребу термінового ремонту на перегінному тунелі між станціями "Деміївська" та "Либідська". Рух поїздів на відрізку між "Либідською" та "Деміївською" повністю зупинили до завершення робіт.

Вирішується питання щодо одноразової оплати проїзду на маршруті від "Теремків" до центру міста після закриття на ремонт частини станцій "синьої" гілки метро.

18 грудня ЗМІ з посиланням на заступника начальника столичної підземки Дмитра Пінчука писали, що ще дві станції столичного метро готуються до ремонту та закриття. Йдеться про ремонтні роботи тунелів між станціями "Почайна" та "Тараса Шевченка".

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