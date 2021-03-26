У Києві 26 березня сталися численні ДТП / фото УНІАН

У п'ятницю, 26 березня, в останній робочий день тижня Київ скували затори.

Про це свідчать дані Google Maps.

скріншот Google Maps

Ситуація на правому березі столиці

Традиційно стоїть проспект Перемоги від метро Житомирської до метро Берестейської. Біля метро Святошин - дорожньо-транспортна пригода. Також через аварію в заторі застряг проспект Академіка Палладіна.

Складна ситуація з трафіком в районі Індустріального мосту: на вулицях Борщагівській, Вадима Гетьмана, Польовій.

скріншот Google Maps

Через ДТП стоїть проспект Валерія Лобановського, а також Велика Кільцева дорога і Голосіївський проспект.

Через ремонтні роботи стоїть вулиця Автозаводська.

скріншот Google Maps

Ситуація на мостах столиці

Тягучка зафіксована на Південному мосту і мосту Патона. Через дорожньо-транспортні пригоди практично стоїть Дарницький міст у бік центру, а також - міст Метро і Русанівський міст.

скріншот Google Maps

Ситуація на Лівому березі столиці

Затор розтягнувся від метро Славутич до метро Позняки, а також від метро Вирлиця до метро Бориспільська. Ускладнено рух на вулиці Світлій.

У заторі через ДТП стоїть Дарницьке шосе, а також вулиця Братиславська.

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Автор: Денис Прядко