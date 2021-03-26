Через дорожньо-транспортні пригоди практично стоїть Дарницький міст у бік центру, а також міст Метро і Русанівський міст.

У п'ятницю, 26 березня, в останній робочий день тижня Київ скували затори.

Про це свідчать дані Google Maps.

Ситуація на правому березі столиці

Традиційно стоїть проспект Перемоги від метро Житомирської до метро Берестейської. Біля метро Святошин - дорожньо-транспортна пригода. Також через аварію в заторі застряг проспект Академіка Палладіна.

Складна ситуація з трафіком в районі Індустріального мосту: на вулицях Борщагівській, Вадима Гетьмана, Польовій.

Через ДТП стоїть проспект Валерія Лобановського, а також Велика Кільцева дорога і Голосіївський проспект.

Через ремонтні роботи стоїть вулиця Автозаводська.

Ситуація на мостах столиці

Тягучка зафіксована на Південному мосту і мосту Патона. Через дорожньо-транспортні пригоди практично стоїть Дарницький міст у бік центру, а також - міст Метро і Русанівський міст.

Ситуація на Лівому березі столиці

Затор розтягнувся від метро Славутич до метро Позняки, а також від метро Вирлиця до метро Бориспільська. Ускладнено рух на вулиці Світлій.

У заторі через ДТП стоїть Дарницьке шосе, а також вулиця Братиславська.

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Автор: Денис Прядко