Затори зафіксовані на Південному, Дарницькому, Русанівському мостах, а також на мосту Метро. У бік центру "стоїть" міст Патона.

У вівторок, 9 лютого, Київ продовжує засипати снігом, внаслідок чого на дорогах міста утворилися масштабні затори.

Про це свідчать дані карти Google Maps.

Ситуація на правому і лівому берегах столиці

Затори утворилися в районі Повітрофлотського мосту - на вулицях В'ячеслава Чорновола, Повітрофлотському проспекті, проспекті Перемоги та вулиці Жилянській. Також намертво "стоїть" вулиця Глибочицька.

Окрім цього, затори зафіксовані на проспекті Степана Бандери, Голосіївському проспекті, Набережному шосе, Наддніпрянському шосе, проспекті Валерія Лобановського.

На Лівому березі значні затори - на Харківському шосе, вулиці Центральна, вулиці світла та на проспектах з боку мостів.

Також ускладнено рух на в'їздах до Києва.

Ситуація на мостах столиці

"Тягучки" зафіксовані на Південному, Дарницькому, Русанівському мостах, а також на мосту Метро. У бік центру "стоїть" міст Патона.

Як не потрапити в затор в Києві

Дієвого рецепту столична влада і водії поки не винайшли. Однак, є кілька порад, які якщо не повністю позбавлять вас від марного простоювання в тягучках, то хоча б зроблять цей процес не таким тривалим.

Час поїздки. Враховуйте, що період 8:00-10:00 і 17: 00-19: 00 - найскладніший для київських доріг. В цей час люди масово їдуть на/з роботи, багато хто прагне покинути місто або ж в'їхати в нього. Відповідно, саме в ці ранкові та вечірні години на дорогах накопичується максимальна кількість транспорту.

День поїздки. Вечори п'ятниці неділі, ранок понеділка - період, коли кияни виїжджають на вихідні або повертаються з них. В цей час затори виникають практично на всіх виїздах/в'їздах в місто. Отже, для комфортного пересування такі локації в цей час краще не відвідувати.

Погода. Дощ або сніг значно ускладнюють ситуацію на дорогах в будь-якому місті. У Києві ці фактори роблять значний вплив через часті підтоплень або снігових заметів. Також при поганій погоді багато пасажирів прагнуть скористатися таксі, що тягне додаткове навантаження на дороги, збільшуючи кількість автотранспорту на них.

Метро. Якщо ви бачите, що уникнути попадання в затор не вдасться - скористайтеся підземкою. Автомобіль можна припаркувати недалеко від станції метро, або зовсім не виїжджати на ньому в цей день.

Велосипед. Цей екологічно безпечний вид транспорту завжди може прийти на допомогу. Останніми роками в Києві з'явилося безліч доступних пунктів прокату велосипедів. У тому випадку, якщо ваш шлях не пролягає через все місто, сміливо віддайте перевагу двоколісному другу.

Місце розташування роботи. Якщо ваша робота знаходиться у вкрай важкодоступному для автотранспорту місці - задумайтеся, можливо, це вагомий привід змінити її.

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Автор: УНІАН