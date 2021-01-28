У Києві сьогодні очікується значне погіршення погоди.

Станом на ранок четверга, 28 січня, ряд ключових доріг Києва перевантажений.

Про це свідчать дані карт Google.

Варто нагадати, що в Києві сьогодні очікується значне погіршення погоди. На Україну насунувся Активний сніговий циклон, який у південних областях вже призвів до надзвичайних ситуацій. Так що водії повинні бути готові до великих заторів у вечірній час пік.

Ситуація на Правому березі столиці

Практично застряг у заторі проспект Перемоги та бульвар Тараса Шевченка у бік центру. Крім того, "стоїть" вулиця Борщагівська, вулиця Жилянська в районі Повітрофлотського мосту, а також вулиця Чорновола.

Проблеми з трафіком зафіксовані на вулиці Велика Васильківська, Казимира Малевича та вулиці Миколи Грінченка.

Традиційно в заторі застрягло Набережне шосе, вулиця Набережно-Хрещатицька та Набережно-Рибальська.

Рух в обидві сторони ускладнений на вулиці Гетьмана і Довженка.

Також затори є на вулиці Скляренко, Великій Окружній дорозі, Голосіївському проспекті.

Ситуація на мостах столиці

У бік центру ускладнено рух на мосту Патона, Південному, Дарницькому, Русанівському, а також - на мосту Метро.

Ситуація на Лівому березі столиці

У заторах застрягли проспект Шухевича, бульвар Перова, Броварський проспект, проспект Соборності, а також – проспект Миколи Бажана.

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Як не потрапити в затор в Києві

Дієвого рецепту столична влада і водії поки не винайшли. Однак, є кілька порад, які якщо не повністю позбавлять вас від марного простоювання в тягучках, то хоча б зроблять цей процес не таким тривалим.

Час поїздки. Враховуйте, що період 8:00-10:00 і 17: 00-19: 00 - найскладніший для київських доріг. В цей час люди масово їдуть на/з роботи, багато хто прагне покинуть город або ж в'їхати в нього. Відповідно, саме в ці ранкові та вечірні години на дорогах накопичується максимальна кількість транспорту.

День поїздки. Вечори п'ятниці неділі, ранок понеділка - період, коли кияни виїжджають на вихідні або повертаються з них. В цей час затори виникають практично на всіх виїздах/в'їздах в місто. Отже, для комфортного пересування такі локації в цей час краще не відвідувати.

Погода. Дощ або сніг значно ускладнюють ситуацію на дорогах в будь-якому місті. У Києві ці фактори роблять значний вплив через часті підтоплень або снігових заметів. Також при поганій погоді багато пасажирів прагнуть скористатися таксі, що тягне додаткове навантаження на дороги, збільшуючи кількість автотранспорту на них.

Метро. Якщо ви бачите, що уникнути попадання в затор не вдасться - скористайтеся підземкою. Автомобіль можна припаркувати недалеко від станції метро, або зовсім не виїжджати на ньому в цей день.

Велосипед. Цей екологічно безпечний вид транспорту завжди може прийти на допомогу. Останніми роками в Києві з'явилося безліч доступних пунктів прокату велосипедів. У тому випадку, якщо ваш шлях не пролягає через все місто, сміливо віддайте перевагу двоколісному другу.

Місце розташування роботи. Якщо ваша робота знаходиться у вкрай важкодоступному для автотранспорту місці - задумайтеся, можливо, це вагомий привід змінити її.

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Автор: Денис Прядко