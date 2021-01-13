Протягом дня і особливо завтра в столиці очікується випадання снігу, що може призвести до порушення руху транспорту на окремих ділянках доріг і вулиць.

На дорогах Києва вранці 13 січня утворилися незначні затори, обійшлося практично без дорожньо-транспортних пригод. УНІАН пропонує ознайомитися з актуальною ситуацією на столичних дорогах. Дані взяті з сервісу Google Maps.

Пробки в Києві: ситуація на мостах

Деяке утруднення руху є на Південному мосту в бік лівого берега, на інших мостах – без особливого потоку автомобілів.

Затори в Києві: ситуація на вулицях столиці 13 січня

Затори зафіксовані на проспекті Перемоги – від метро Політехнічний інститут до метро Університет, на Повітрофлотському проспекті, проспекті Лобановського, а також на проспекті Академіка Палладіна. Великий потік автомобілів на вулиці Теліги в бік метро Дорогожичів, а також на вулиці Гетьмана в бік Караваєвих дач. На в'їздах-виїздах з Києва дорога вільна.

Традиційно в центрі Києва завантажені вулиця Набережно-Хрещатицька і Володимирський узвіз, також ускладнено рух в районі Бессарабського ринку.

Імовірно ситуація може погіршитися під вечір, коли очікується випадання снігу. У четвер, 14 січня, в столиці очікуються рясні снігопади, що може призвести до порушення руху транспорту на окремих ділянках доріг і вулиць.

Як не потрапити в затор у Києві

Дієвого рецепта столична влада і водії поки не винайшли. Однак, є кілька порад, які якщо не повністю позбавлять вас від марного простоювання в тягучках, то хоча б зроблять цей процес не таким тривалим.

Час поїздки . Враховуйте, що період 8:00-10:00 і 17: 00-19: 00 - найскладніший для київських доріг. В цей час люди масово їдуть на/з роботи, багато хто прагне покинуть город або ж в'їхати в нього. Відповідно, саме в ці ранкові та вечірні години на дорогах накопичується максимальна кількість транспорту.

. Враховуйте, що період 8:00-10:00 і 17: 00-19: 00 - найскладніший для київських доріг. В цей час люди масово їдуть на/з роботи, багато хто прагне покинуть город або ж в'їхати в нього. Відповідно, саме в ці ранкові та вечірні години на дорогах накопичується максимальна кількість транспорту. День поїздки . Вечори п'ятниці неділі, ранок понеділка - період, коли кияни виїжджають на вихідні або повертаються з них. В цей час пробки виникають практично на всіх виїздах/в'їздах в місто. Отже, для комфортного пересування такі локації в цей час краще не відвідувати.

. Вечори п'ятниці неділі, ранок понеділка - період, коли кияни виїжджають на вихідні або повертаються з них. В цей час пробки виникають практично на всіх виїздах/в'їздах в місто. Отже, для комфортного пересування такі локації в цей час краще не відвідувати. Погода. Дощ або сніг значно ускладнюють ситуацію на дорогах в будь-якому місті. У Києві ці фактори роблять значний вплив через часті підтоплень або снігових заметів. Також при поганій погоді багато пасажирів прагнуть скористатися таксі, що тягне додаткове навантаження на дороги, збільшуючи кількість автотранспорту на них.

Метро . Якщо ви бачите, що уникнути попадання в пробку не вдасться - скористайтеся підземкою. Автомобіль можна припаркувати недалеко від станції метро, або зовсім не виїжджати на ньому в цей день.

. Якщо ви бачите, що уникнути попадання в пробку не вдасться - скористайтеся підземкою. Автомобіль можна припаркувати недалеко від станції метро, або зовсім не виїжджати на ньому в цей день. Велосипед. Цей екологічно безпечний вид транспорту завжди може прийти на допомогу. Останні роки в Києві з'явилося безліч доступних пунктів прокату велосипедів. У тому випадку, якщо ваш шлях не пролягає через все місто, сміливо віддайте перевагу двоколісному другу.

Місце розташування роботи. Якщо ваша робота знаходиться у вкрай важкодоступному для автотранспорту місця - задумайтеся, можливо, це хороший привід змінити її.

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Автор: Денис Прядко