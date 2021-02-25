Маріупольський аеропорт знаходиться за 22 кілометри від лінії фронту, що, за словами президента, ускладнює завдання.

Президент України Володимир Зеленський пообіцяв зробити все для відновлення аеропорту в Маріуполі.

Про це він заявив під час засідання Ради розвитку громад і територій.

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"У будь-якому випадку ми оновимо аеропорт, все зробимо. У будь-якому випадку, тому що ми знаємо, до чого ми йдемо, і літаки з Маріуполя будуть літати. Це важливо", - сказав він.

При цьому він вказав на те, що Маріупольський аеропорт знаходиться за 22 кілометри від лінії фронту. Тому поки тимчасовим варіантом може стати запуск нового аеропорту, який географічно буде розташований між Донецькою та Луганською областями.

Що цьому передувало

Міністр інфраструктури Владислав Криклій висловив сподівання, що у 2022 році Мінінфраструктури зможе розпочати будівництво аеропорту в Закарпатті.

Прийнятий Верховною Радою державний бюджет на 2021 рік передбачає фінансування розвитку аеропортів у Дніпрі, Вінниці, Рівному та Херсоні.

Стратегія Міністерства інфраструктури передбачає щорічну модернізацію 5-6 аеропортів залежно від обсягів фінансування.

Влада планує розвивати регіональні аеропорти в 16 містах України в рамках Державної програми.

22 лютого 2021 року президент України Володимир Зеленський повідомив про початок у 2021 році проектування нового аеропорту для цивільних літаків між Донецькою та Луганською областями.

22 лютого 2021 року Зеленський анонсував масштабну реконструкцію українських аеропортів.

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Автор: Дмитро Шварц