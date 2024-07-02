У разі переобрання екс-очілник Білого дому планує негайно перевірити межі президентської та керівної влади.

Екс-президент США Дональд Трамп у разі переобрання планує негайно перевірити межі президентської та керівної влади, знаючи, що обмеження Конгресу та судів є значно слабшими, ніж під час його першого терміну. Про це пише Axios із посиланням на радників колишнього очільника Білого дому.

Зазначається, що мова йде не лише про нещодавнє рішення Верховного суду США про те, що президенти користуються значним юридичним імунітетом для дій на посаді.

"Трамп прийде на посаду з кабінетом і штатом, попередньо перевіреним на лояльність, і повністю сумлінною республіканською коаліцією в Конгресі, позбавленою критиків на позиціях реальної влади. Це вагома причина, чому багато демократів хвилюються, що президент Байден робить одну з найбільших спекуляцій в історії США, залишаючись у перегонах на тлі гострого занепокоєння щодо свого віку", - йдеться у матеріалі. Відео дня

Автори пишуть, що Трамп обіцяє відверто імперське президентство — таке, яке налаштує Міністерство юстиції проти критиків, незаконно депортує мільйони людей у ​​США, запровадить 10% мита на тисячі продуктів і звільнить, можливо, десятки тисяч урядовців, яких вважатимуть недостатньо лояльними.

"Він розширив би президентські повноваження небаченими за наше життя способами. Він говорить це послідовно і чітко - тому це не домисли. Вам це може подобатися, ви можете це ненавидіти. Але воно наближається, швидко і люто, якщо його оберуть", - пише ЗМІ.

Журналісти перераховують розвиток подій у разі обрання Трампа:

Трамп швидко створить величезні табори та незаконно депортує мільйони людей зі ​​США. Він може застосувати Закон про повстання та використати війська, щоб заблокувати південний кордон.

У Вашингтоні Трамп планує звільнити десятки тисяч державних службовців, використовуючи суперечливе тлумачення закону та процедури. Він замінив би багатьох із них на попередньо перевірених лоялістів.

Трамп централізує владу над Міністерством юстиції та висунути на посаду генерального прокурора людину, якій довіряють. Він вимагатиме негайного припинення федеральних справ проти нього.

Багато із засуджених 6 січня можуть бути помилувані — це обіцянка, яку Трамп дав на передвиборчих мітингах, де він вітав їх як патріотів, а не злочинців. Почнуться розслідування справ родини Байдена.

Трамп каже, що він би ввів 10% мита на більшість імпортних товарів, розпалюючи можливу торговельну війну та ризикуючи короткостроковою інфляцією. Він стверджує, що це дасть йому важіль для створення кращих умов торгівлі на користь споживачів.

Йдеться про те, коли судді Кларенс Томас, 76 років, і Сем Аліто, 74 роки, підуть на пенсію. Списки потенційних наступників вже складені. Минулого місяця президент Байден заявив, що "наступний президент, ймовірно, матиме двох нових кандидатів у Верховний суд". Якби Трамп переміг і двоє найстаріших суддів пішли на пенсію, п’ять із дев’яти суддів були б обрані Трампом вручну.

"Тож здатність робити більше з меншою кількістю реальних обмежень є реальною — і її важко змінити. Думайте про Трампа-2025 як про краще підготовлену, набагато краще організовану, набагато потужнішу версію Трампа-2017 — без республіканських гальм і будь-яких таємниць щодо імунітету", - резюмує видання.

Визнання імунітету Трампа

Днями Верховний суд США визнав імунітет Трампа за дії, вчинені на посаді глави Білого дому. Суд постановив, що колишні президенти США зберігають значний імунітет від судового переслідування за дії, вчинені під час перебування на посаді.

Зокрема, президент "не може бути притягнутий до відповідальності за виконання своїх основних конституційних повноважень, і він має право, як мінімум, на презумптивний імунітет від судового переслідування за всі свої офіційні дії".

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