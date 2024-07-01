Те, що Трамп вчиняв як президент, не може бути предметом судового розгляду, але це не стосується дій, вчинених поза межами президентських повноважень.

Верховний суд США підтвердив імунітет екс-президента Дональда Трампа від судового переслідування за низкою звинувачень щодо його спроби скасувати результати президентських виборів 2020 року, на яких переміг Джо Байден. Про це повідомляє The Wall Street Journal.

Верховний суд постановив, що колишні президенти США зберігають значний імунітет від судового переслідування за дії, вчинені під час перебування на посаді.

Президент "не може бути притягнутий до відповідальності за виконання своїх основних конституційних повноважень, і він має право, як мінімум, на презумптивний імунітет від судового переслідування за всі свої офіційні дії", — написав у постанові головний суддя Джон Робертс.

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Разом з тим у постанові сказано, що "президент не користується імунітетом щодо неофіційних дій, і не все, що він робить, є офіційним".

Верховний суд безпосередньо своїм рішенням відхилив деякі звинувачення проти Трампа, які стосуються його спроб використати Міністерство юстиції для просування своїх претензій щодо фальсифікації виборів.

"Президент може обговорити можливі розслідування та судові переслідування зі своїм генеральним прокурором та іншими посадовими особами міністерства юстиції для виконання свого конституційного обов’язку", – написав суддя Робертс.

Що стосується інших звинувачень, Верховний суд доручив судам нижчих інстанцій самостійно врахувати цю постанову при розгляді справ, за якими проходить Трамп.

Це рішення вже викликало обурення у частини офіційних осіб США.

Рішення "знущається над принципом, основоположним для нашої Конституції та системи уряду, що жодна людина не стоїть вище закону. Зі страхом за нашу демократію я не погоджуюся", — заявила суддя Соня Сотомайор, до якої приєдналися судді Олена Каган і Кетанджі Браун Джексон.

Суди над Трампом тимчасово призупинено

Як писав УНІАН, американські суди призупинили розгляд справ проти Дональда Трампа, де його звинувачують у втручання у президентські вибори в штаті Джорджія та в неналежному зберіганні секретних документів. Розгляд поновлять вже після виборів президента США у листопаді.

Причиною призупинення розглядів стали спроби усунути від справи окружного прокурора округу Фултон Фані Вілліс. Її звинувачують у залученні свого партнера в стосунках Натана Вейда як головного обвинувача.

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