Кандидат у президенти США вважає, що Байдена просто не поважають.

Кандидат у президенти США Дональд Трамп відзначився новою загадковою заявою, що натякає на неспроможність Джо Байдена як американського лідера. Він заявив, що якщо у США буде "розумний президент", то ворогів у Вашингтона не буде.

Так, під час передвиборчого мітингу у Вірджинії Трамп заявив, що Росія, Китай і КНДР "не поважають" нинішнього президента США.

"У нас є зовнішні вороги - Китай, Росія, Північна Корея. Але вони насправді не вороги, якби у нас був розумний президент. Вони не будуть ворогами, якщо у нас буде розумний президент, вони будуть робити прекрасні речі", - заявив кандидат у президенти.

Відео дня

Крім того, Трамп знову заявив, що зможе закінчити війну між Україною і Росією після своєї перемоги на виборах і зробить це до того, як зайде в Білий дім.

Вибори у США - що говорив Трамп

Агентство Reuters писало, що два ключові радники Дональда Трампа - Кіт Келлогг і Фред Фляйц - представили йому план завершення війни в Україні. Зазначалося, що цей план передбачає, що Україна зможе отримати більше американської зброї, якщо почне мирні переговори з РФ.

Пізніше у виборчому штабі Трампа уточнили, що якщо його переоберуть президентом США, то його пріоритетом буде якнайшвидше закінчення війни між Росією та Україною, але європейські країни мають робити більший внесок у підтримку безпеки.

Під час дебатів із Джо Байденом Трамп заявив, що Володимир Путін захопить Україну. При цьому він кілька разів підкреслив, що Росія ніколи не напала б, якби він був президентом.

Вас також можуть зацікавити новини: