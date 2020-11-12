Комісія зобов’язала місцеві партії до 15:00 13 листопада подати кандидатури до нового складу.

Центральна виборча комісія достроково припинила повноваження всього складу Херсонської обласної ТВК і зобов'язала місцеві партії до 15:00 13 листопада подати кандидатури до нового складу.

Як повідомили УНІАН у відділі взаємодії із ЗМІ секретаріату ЦВК, відповідне рішення ухвалено сьогодні на черговому засіданні.

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«ЦВК встановила факт одноразового грубого порушення Херсонською обласною ТВК законодавства та достроково припинила повноваження усього її складу. При цьому встановлено, що місцеві організації політичних партій, за поданнями яких до складу цієї комісії було включено осіб, повноваження яких достроково припинено, можуть не пізніше 15 години 13 листопада подати до ЦВК кандидатури для включення до її складу», - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що до ЦВК надійшли скарги Херсонських обласних організацій політичних партій "Наш край", "Слуга народу" та Херсонської регіональної організації партії "Партія Ігоря Колихаєва "Нам тут жити!"

У скаргах субʼєкти звернення просили достроково припинити повноваження ТВК у зв’язку з вчиненням нею грубого порушення законодавства, встановленого рішенням П’ятого апеляційного адміністративного суду.

Судом, зокрема, було визнано протиправною бездіяльність цієї ТВК щодо нездійснення повноважень Бехтерської сільської ТВК Скадовського району та Каховської міської ТВК Каховського району Херсонської області щодо встановлення підсумків голосування в межах частини територіальних виборчих округів № 3 та № 5.

ЦВК встановила, що станом на момент розгляду цього питання Херсонська обласна ТВК не виконала постанову суду.

Окрім того, зі звернення, яке надійшло до ЦВК, встановлено, що вказана комісія не виконує свої повноваження у звʼязку з неможливістю забезпечити кворум, необхідний для повноважного прийняття рішень.

Водночас після формування нового складу ЦВК зобов’язала Херсонську обласну ТВК невідкладно виконати відповідну постанову П’ятого апеляційного адміністративного суду.

Місцеві вибори в Україні-2020

Чергові місцеві вибори в Україні відбулися 25 жовтня.

Результати виборів депутатів місцевих рад та сільських, селищних, міських голів мають бути встановлені не пізніш як на 12-й день після дня голосування, тобто по 6 листопада.

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Автор: Тамара Отовська