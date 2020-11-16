Представниця апелянта Олена Загорська, описуючи вимоги позивача, сказала, що Кернес "не мав права підписувати свій особистий документ фізичної особи підписом, який належить державній установі".

Харківська міська територіальна виборча комісія законно зареєструвала Геннадія Кернеса на підставі заяви, поданої з використанням електронного підпису.

Такого висновку у понеділок, 16 листопада, дійшов Другий апеляційний адміністративний суд, повідомляє "Суспільне".

"Суд першої інстанції дійшов вірного висновку, що відповідач діяв виключно в рамках закону, оскільки заява була створена та підписана у спосіб, передбачений Виборчим кодексом України, підписант такої заяви був безумовно та однозначно ідентифікований та мав діючий кваліфікований сертифікат відкритого ключа, тому відсутні підстави для задоволення позовних вимог", - оголосила головуюча у колегії суддя Зоя Подобайло.

До міської виборчої комісії позивалася кандидатка у мери Харкова Ірина Денисова, до апеляційної скарги також долучилася кандидатка у мери Наталя Пилипенко.

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Представниця апелянта Олена Загорська, описуючи вимоги позивача, сказала, що Кернес "не мав права підписувати свій особистий документ фізичної особи підписом, який належить державній установі". Однак представник міської виборчої комісії Максим Шипенко заперечував. За його словами, ТВК перевірила підпис, підстав стверджувати, що він належить не Кернесу, у комісії не було.

"Згідно з протоколом, можна встановити, що він відповідає всім вимогам для фізичної особи, та не всім вимогам для юридичної особи, у зв'язку із цим сказати, що це підпис юридичної особи, неможливо... Хочу зазначити, що ні в апеляційній скарзі, ні у позовній заяві не зрозуміло, яким чином порушуються права та інтереси позивачів та апелянтів", - висловився Олексій Менів, представник третьої особи.

Перемога Кернеса на виборах мера Харкова

4 листопада Геннадій Кернес здобув перемогу у мерській гонці і в черговий раз став міським головою. Однак ситуація зі станом здоров'я харківського голови залишається невизначеною.

За офіційною інформацією його оточення, політик зараз проходить лікування від COVID-19 і загострень хронічних хвороб в берлінській клініці "Шаріте". На тлі таємничості навколо стану здоров'я Кернеса регулярно з'являються чутки про його смерть.

На питання, чи встигне мер Харкова Геннадій Кернес з'явитися на присягу міського голови, спікер міськради Юрій Сидоренко відповів: "Всі ці вигадки про інавгурацію в "Шаріте" залиште тим, хто їх продукує".

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Автор: УНІАН