У Києві тимчасово заборонять розважальні та спортивні заходи

Відповідне рішення ухвалили у звʼязку із погіршенням безпекової ситуації.

У Києві тимчасово забороняються розважальні та фізкультурно-спортивні заходи на відкритих територіях та в спорудах, де немає укриттів. Про це у своєму Telegram-каналі заявив міський голова столиці Віталій Кличко, який оголосив про обмеження на проведення масових заходів в місті.

"У звʼязку із погіршенням безпекової ситуації в столиці будуть тимчасово заборонені всі розважальні та фізкультурно-спортивні заходи на відкритих територіях та в спорудах, де немає укриттів", - написав він.

Зміни запроваджуються з 00:00 10 вересня. Місто здійснює необхідні організаційні заходи для впровадження ухвалених рішень.

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Рівні тривог і скорочення комендантської години

Як повідомляв УНІАН, із 06:00 6 вересня у Києві було запроваджено диференційоване оповіщення про повітряні загрози: жовтий рівень - "Дронова небезпека"; червоний рівень: "Масована дронова загроза", "Ракетна загроза" чи "Ракетно-дронова загроза"; "Відбій" - загрози та небезпеки відсутні.

Сьогодні, 7 вересня, Кличко заявив, що з опівночі 10 вересня комендантська година у Києві триватиме з 01:00 до 05:00. Зараз вона починається о 00:00. Графік роботи громадського транспорту в столиці продовжиться на годину.

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