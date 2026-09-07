Не Samsung: анонсовано перший у світі смартфон із трьома 200-Мп камерами

Окрім рекордної камери, Oppo Find X10 Pro Max оснащено процесором Dimensity 9600 Pro, акумулятором 8000 мАг та великим LTPO OLED-дисплеєм.

Компанія Oppo офіційно підтвердила вихід лінійки Find X10 незабаром. Нові смартфони представлять уже у вересні 2026 року, хоча точну дату презентації виробник поки що не розкриває.

Найцікавішим представником лінійки стане X10 Pro Max. Новинка отримає одразу три тильні камери з роздільною здатністю 200 мегапікселів – основну, надширококутну та перископічну. Наразі на ринку немає жодного смартфона з такою системою.

Фотосистема смартфона буде побудована на базі нової Hasselblad Super Clear Camera, яка має забезпечувати більш природну передачу текстур і відтінків шкіри. Доповнить її об’єктив другого покоління Danxia Color Restoration Lens із 24 каналами колірного аналізу та динамічним діапазоном у 15 ступенів.

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Окрім рекордної камери, Oppo Find X10 Pro Max приписують процесор Dimensity 9600 Pro, батарейку ємністю близько 8000 мАг, великий LTPO OLED-дисплей та захист від води й пилу за стандартом IP69. Смартфон працюватиме на ColorOS 17 на базі Android 17.

Судячи з рендерів, Oppo Find X10 Pro Max отримає масивний прямокутний блок камер, що займає більшу частину верхньої області задньої панелі. Усередині розмістяться три великі об'єктиви, а спалах і додатковий сенсор винесені окремо. Такий дизайн відрізняється від Find X9, більше нагадуючи iPhone 17 Pro.

Серія Oppo Find X10 включатиме три моделі: базову Find X10, Find X10 Pro та Find X10 Pro Max. Презентація пристроїв у Китаї відбудеться до кінця вересня, а глобальний запуск, за попередніми даними, заплановано на жовтень.

Наразі найкращим камерофоном на ринку вважається Huawei Pura 80 Ultra,принаймні на думку авторитетних експертів DxOMark. Oppo Find X9 Ultra посідає третє місце, а iPhone 17 Pro не потрапив навіть до топ-5.

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