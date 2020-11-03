Автори сюжету зауважують, що до влади дістатися бажають не тільки старі корупціонери, а й прихильники «русского мира».

По всій країні у місцеві ради балотувалися купа кумів, братів та сватів відомих, а нерідко й скомпрометованих, політиків.

Про це йдеться у сюжеті Гроші.

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Так, до Харківської міськради балотувалася донька заступника облради – 23-річна мільйонерка – Марія Скоробагач. Журналісти запідозрили, що родина місцевого чиновника приховує справжні статки та не вносить їх до декларації.

На Львівщині на вибори йшов брат головного політтехнолога Порошенка Юрій Гринів, якого пов’язують з корупцією, а до Київради, кажуть журналісти, проходить «сірий кардинал» БПП Сергій Березенко.

Водночас депутат від «ОПЗЖ» і «тіньовий мер столиці» Вадим Столар відправив депутатом у Київраду свою помічницю Юлію Уласик. Туди ж, найімовірніше, проходить звинувачений у дерибані столичної землі Сергій Кримчак.

Автори сюжету зауважують, що до влади дістатися бажають не тільки старі корупціонери, а й прихильники «русского мира». Наприклад, на сході депутатом від «Опозиційної платформи – За життя» може стати Андрій Лесик, якого у 2017 році звинувачували у посяганні на територіальну цілісність. Чоловік закликав не підтримувати військових і робити нові «народні республіки». У мерію він взяв з собою суддю, який невдовзі після скандалу 2017-го випустив його з-під арешту.

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Автор: УНІАН