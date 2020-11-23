Центральна виборча комісія оприлюднила результати повторного голосування на виборах міських голів в Ужгороді (Закарпатська обл.), Бердянську (Запорізька обл.) і Слов'янську (Донецька обл.).
Читайте такожСоціологи назвали партії, що здобули найбільшу підтримку на місцевих виборахПро це повідомляється на сторінці Центрвиборчкому в Facebook.
Зокрема, в Ужгороді переміг чинний міський голова, самовисуванець Богдан Андріїв. Його підтримали 51,01% виборців, які взяли участь в другому турі голосування.
У Слов’янську за чинного мера Вадима Ляха («Опозиційний блок») проголосували 60,87% виборців.
У Бердянську міським головою став кандидат від партії «За майбутнє» Валерій Баранов з 49,98% голосів. За інформацією ЦВК, його опонент Олександр Свідло (ОПЗЖ) отримав 47,22% голосів.
Місцеві вибори в Україні
22 листопада в 11 містах України відбувся другий тур виборів мерів.
За даними ЦВК, у середньому явка виборців у другому турі виборів міських голів 11 міст становила близько 30%.
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