Зокрема, в Ужгороді переміг чинний мер, самовисуванець Богдан Андріїв.

Центральна виборча комісія оприлюднила результати повторного голосування на виборах міських голів в Ужгороді (Закарпатська обл.), Бердянську (Запорізька обл.) і Слов'янську (Донецька обл.).

Читайте такожСоціологи назвали партії, що здобули найбільшу підтримку на місцевих виборахПро це повідомляється на сторінці Центрвиборчкому в Facebook.

Зокрема, в Ужгороді переміг чинний міський голова, самовисуванець Богдан Андріїв. Його підтримали 51,01% виборців, які взяли участь в другому турі голосування.

У Слов’янську за чинного мера Вадима Ляха («Опозиційний блок») проголосували 60,87% виборців.

У Бердянську міським головою став кандидат від партії «За майбутнє» Валерій Баранов з 49,98% голосів. За інформацією ЦВК, його опонент Олександр Свідло (ОПЗЖ) отримав 47,22% голосів.

Місцеві вибори в Україні

22 листопада в 11 містах України відбувся другий тур виборів мерів. За даними ЦВК, у середньому явка виборців у другому турі виборів міських голів 11 міст становила близько 30%.

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Явка у другому турі виборів мерів 11 міст склала 29,53% - ЦВК

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Автор: Світлана Макринська