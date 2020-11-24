Попри прогнози екзит-полу представник Європейської Солідарності Олександр Третяк переміг свого суперника – представника партії «Рівне разом» Віктора Шакирзяна.

У Рівному ввечері 24 листопада оголошено результати виборів другого туру міського голови Рівного.

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Як передає кореспондент УНІАН, 24 листопада після 18-ї години Рівненська ТВК оголосила протокол засідання за результатами підрахунку голосів по виборах міського голови Рівного у другому турі, що відбувся 22 листопада. Згідно з рішенням комісії, підтриманого більшістю голосів, міським головою Рівного став представник «Європейської Солідарності» Олександр Третяк. За нього віддали голоси 50,24% виборців. Він отримав приблизно на 1400 голосів більше ніж його конкурент - представник партії «Рівне разом» Віктор Шакирзян.

Вибори у Рівному: дані екзит-полів

Згідно з даними екзит-полу, у другому турі виборів міського голови Рівного перемагає представник Партії "Рівне разом" Віктор Шакірзян. Про це свідчать результати опитування, проведеного компанією «Социс».

За даними екзит-полу, Шакірзян отримує 50,94% голосів виборців, його опонент Олександр Третяк («Європейська Солідарність») - 46,03%.

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Автор: Петро Хромих