Дізнавайтеся, хто стане мером вашого міста, судячи з екзит-полів.

22 листопада в Україні відбувся другий тур виборів мера в 11 містах – у Дніпрі, Нікополі (Дніпропетровська область), Слов'янську (Донецька область), Ужгороді (Закарпатська область), Бердянську (Запорізька область), Львові, Дрогобичі (Львівська область), Миколаєві, Полтаві, Рівному та Черкасах.

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О 20:00 закрилися виборчі дільниці, після чого стали відомі результати екзит-полів.

УНІАН зібрав результати екзит-полів після другого туру виборів 22 листопада у Львові, Миколаєві, Слов'янську та інших містах.

ЛЬВІВ

За результатами екзит-полу, проведеного соціологічною компанією Liberty Report, у другому турі виборів перемагає чинний міський голова Андрій Садовий. Він набирає 62,8% голосів, його опонент Олег Синютка – 37,2%.

ЧЕРКАСИ

На виборах міського голови Черкас перемогу у другому турі здобувАнатолій Бондаренко («За майбутнє») з 54,25% голосами виборців. У його суперника – Віктора Євпака («Голос») – 45,75%.

МИКОЛАЇВ

На виборах міського голови Миколаєва лідирує чинний мер міста Олександр Сєнкевич з результатом в 61,6%. Про це свідчать результати екзит-полу, проведеного виданням «Никвести».

ДНІПРО

У другому турі виборів мера Дніпра лідирує чинний міський голова Борис Філатов. Про це свідчать результати екзит-полу, проведеного компанією «Соціс». Філатов набирає 78,75% голосів виборців, а його опонент Загід Краснов – 18,25%.

СЛОВ'ЯНСЬК

За попередніми результатами, у другому турі виборів мера Слов'янська лідирує чинний міський голова Вадим Лях («Опоблок»), у нього 58,8% голосів. Про це свідчать результати екзит-полу, проведеного компанією R&B Group. У його опонента Павла Придворова, який представляє ОПЗЖ, 41,2% голосів виборців.

ПОЛТАВА

На виборах мера Полтави, за попередніми даними, лідирує Сергій Іващенко. У нього 41,6% голосів виборців. Про це свідчать результати екзит-полу, проведеного місцевим інтернет-виданням «Полтавщина». У його політичного опонента Олександра Мамая – 33,1%.

РІВНЕ

У другому турі виборів міського голови Рівного перемагає представник партії «Рівне разом» Віктор Шакирзян. Про це свідчать результати опитування, проведеного компанією «Социс». За даними екзит-полу, Шакирзян отримує 50,94% голосів виборців, його опонент Олександр Третяк («Європейська солідарність») – 46,03%.

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Автор: УНІАН