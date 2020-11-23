Голова Дніпропетровської облради прокоментував підсумки місцевих виборів в області та позначив найближчі плани.

Найбільше представництво у місцевих радах отримала партія Слуга народу – 23,47% (681 депутатів)

На другому місці ОПЗЖ – 18,85% (547 осіб), на третьому із суттєвим відривом Блок Вілкула «Українська перспектива» – 9,37% (272).

До першої десятки ввійшли:

Пропозиція – 8,20% (238)

Батьківщина – 6,2% (180)

Європейська солідарність – 6% (174)

За Майбутнє – 4,55% (132)

Сила Людей – 1,72% (50)

Громадська сила – 1,62% (47)

Бджола – 1,17% (34)

Голова Дніпропетровської обласної ради Святослав Олійник подякував своїм виборцям і повідомив :

«Наразі ми займаємося формуванням коаліції, готуємо установчу сесію обласної ради. Тут все буде точно цивілізовано і в інтересах області».

В рамках установчої сесії облради буде оголошений новий її склад, обрано голову обласної ради та його заступників.

До 29 листопада Дніпропетровська обласна виборча комісія завершує реєстрацію депутатів, що пройшли до обласної ради нового скликання. Після цього протягом двох тижнів оголошується проведення установчої сесії.

За результатами місцевих виборів до Дніпропетровської обласної ради зайшли наступні політичні сили:

22,92% «Слуга Народу»

20,31% «ОПЗЖ»

12,62% «Пропозиція»

11,82% Блок Вілкула «Українська перспектива»

9,06% «Європейська солідарність»

5,95% «Громадська сила»

5,12% «Батьківщина»

Що стосується перемоги Бориса Філатова на пост мера Дніпра, Святослав Олійник прокоментував: «Частина людей повірила в реальність роботи в місті, яку показали останні півроку, іншим здалося, що хамський стиль поведінки — це відвертість і сміливість, комусь не сподобався опонент, інших привезли і нагодували пиріжками.

В абсолютних цифрах Філатов взяв на 30 000 голосів менше, ніж в 2015-му в другому турі. Але це вже математика. Як би там не було, Дніпро поки залишається з цими людьми. Подивимося, що з цього вийде. Передвиборча показуха закінчилася, починається рутина».

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Автор: УНІАН