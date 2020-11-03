За перемогу 15 листопада боротимуться чинний мер від "Батьківщини" та кандидат від "ЄС".

У Сумах пройде повторне голосування на виборах міського голови, оскільки жоден із кандидатів не набрав більш ніж половину голосів виборців.

Про це повідомляється на сайті Центральної виборчої комісії.

Зокрема, у другий тур виборів потрапляють чинний Сумський міський голова і кандидат від політичної партії Всеукраїнське об’єднання "Батьківщина" Олександр Лисенко та кандидат від політичної партії "Європейська Солідарність" Вадим Акпєров.

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За офіційними результатами першого туру виборів, за Лисенка віддали 28 тис. 877 голосів (44,2%), за Акпєрова – 9 тис. 609 (14,71%).

Згідно з постановою міського тервиборчкому, датою другого туру виборів у Сумах визначено 15 листопада.

Місцеві вибори в Україні

25 жовтня в Україні відбулися чергові місцеві вибори. За попередніми даними ЦВК, явка виборців склала 36,88%.

Вибори пройшли за пропорційною системою з відкритими списками. У Криму, Севастополі, на тимчасово окупованих територіях Донецької та Луганської областей голосування не проводилося.

Як свідчать екзит-поли, за результатами виборів у Києві, Дніпрі, Харкові, Одесі, Львові, Вінниці перемагають чинні мери міст.

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Автор: Віталій Кохан