Другий апеляційний адміністративний суд скасував протокол Харківської міської територіальної виборчої комісії (ТВК) про результати виборів депутатів Харківської міської ради.

Харківська міська територіальна виборча комісія на виконання рішення апеляційного суду підписала новий протокол за результатами виборів до Харківської міської ради.

Про це повідомляє «Суспільне», посилаючись на голову Харківської міської ТВК Ольгу Мозгову.

Протоколу комісії у документах ТВК на сайті міськради поки не опубліковано.

Нагадаємо, другий апеляційний адміністративний суд скасував протокол Харківської міської територіальної виборчої комісії (ТВК) про результати виборів депутатів Харківської міської ради.

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Місцеві вибори на Харківщині

В Україні 25 жовтня відбулися місцеві вибори. За їхніми підсумками у Харкові, більшість голосів у голосуванні до Харківської міськради отримав "Блок Кернеса - Успішний Харків" і матиме там 34 депутати. 19 мандатів отримала партія "Опозиційна платформа - За життя", по 9 - "Слуга народу" і "Європейська солідарность ", 7 - "Партія Шарія" та 6 - "Блок Світличної "Разом".

На місцевих виборах також обирали і мерів міст. У Харкові перемогу здобув чинний мер Геннадій Кернес. За нього проголосували понад 195 тисяч виборців або 60,34 відсотка.

Як відомо, Кернес переміг на виборах попри те, що не з'являвся на публіці з кінця серпня через інфікування коронавірусом. Спочатку Кернеса лікували в Україні, а згодом його транспортували спеціалізованим літаком з Харкова до Берліна на лікування в клініку Charité. Після цього однозначної інформації щодо стану здоров'я Кернеса не було.

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Автор: Денис Прядко