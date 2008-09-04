Росія поки не отримала повідомлень ЄК про перенесення переговорів

11:06, 04 вересня 2008
Новини ЄС
0 0

Однак, не виключає, що це може бути

Брюссель. 4 вересня. УНІАН. Росія поки не отримала офіційних повідомлень про можливість відкладення переговорів з ЄС про нову угоду.

Про це власному кореспонденту УНІАН в Брюсселі повідомив Посол Росії при ЄС Володимир ЧИЖОВ.

Повністю ця новина доступна лише за передплатою. Для отримання передплати звертайтеся, будь-ласка, до відділу маркетингу: т. 569-81-70, ф. 569-81-70, 8092-256-17-50, nat@unian.net. Керівник відділу – Наталія Ткаченко.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter