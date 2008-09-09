ЄС каже, що Україна допомгла врегулювати конфлікт РФ з Грузією

Тбілісі. 9 вересня. УНІАН. Європейський Союз відзначає значну роль України у врегулюванні російсько-грузинського конфлікту.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні журналістам після зустрічі з віце-прем’єр-міністром України Григорієм НЕМИРЕЮ заявив спеціальний представник ЄС на Південному Кавказі Пітер СЕМНЕБІ.

«Ті внески, які зробила Україна, дуже важливі і суттєві. Ми вважаємо Україну найважливішим партнером у цій справі», - сказав він.

Він нагадав, що зараз існує домовленість про виведення російських військ з території Грузії, і це є дуже важливим моментом.

Відповідаючи на запитання, чи існують гарантії про виведення військ РФ, П.СЕМНЕБІ зауважив, що «це слово між президентами».

У свою чергу, Г.НЕМИРЯ повідомив, що під час зустрічі зі спеціальним представником ЄС на Південному Кавказі обговорювалася ситуація постконфліктного врегулювання і результати візиту до Грузії 8 вересня Президента Франції Ніколя САРКОЗІ.

«Ми обмінялися думками щодо подальших кроків, оскільки дуже важливо для України у цей момент бути конструктивною частиною зусиль Європейського Союзу щодо мирного врегулювання конфлікту на основі шести пунктів плану Н.САРКОЗІ», - сказав Г.НЕМИРЯ.