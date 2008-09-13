Міністри фінансів ЄС ”спіткнулися” на ПДВ

Брюссель. 13 вересня. УНІАН. Міністри фінансів ЄС сперечаються щодо встановлення зменшеного ПДВ на певні види діяльності.

Як повідомляє Інтернет-видання “EUbusiness”, сьогодні вони обговорюють це питання на неформальному засіданні Ради міністрів фінансів ЄС у французькій Ніцці.

Найбільший спротив пропозиціям встановити види діяльності щодо яких може застосовуватися країнами-членами зменшена ставка ПДВ здійснюють Німеччина, Австрія та Данія.

“Це складно”, - заявив журналістам міністр фінансів Бельгії Дід’є РЙЕНДЕРС.

“Але я переконаний, що це дуже важливо, оскільки є кілька секторів з дуже значною здатністю дати більше робочих місць, таких, як ресторанний бізнес. Чому не знизити ставки?”, - додав він.

У свою чергу міністр фінансів Австрії Вільгельм МОЛЬТЕРЕР зазначив, що скептично ставиться до пропозиції знизити ставки ПДВ на певні види діяльності.

“Ми маємо сумніви, що споживачі виграють від зниження ставок”, - сказав він.

Як повідомляв УНІАН, 7 липня цього року Єврокомісія запропонувала дозволити країнам-членам зменшувати ставки ПДВ на ряд трудомістких послуг.

Серед послуг, до яких Єврокомісія пропонувала застосовувати зменшений ПДВ, - незначний ремонт рухомого майна, включаючи велосипеди (без авто), а також ремонт взуття, одягу, комп’ютерів, годинників, послуги з підтримки всіх цих видів товарів, послуги з надання допомоги по господарству (для молодих людей, осіб похилого віку, або осіб з вадами здоров’я), всі персональні послуги, такі як перукарські послуги, послуги салонів краси, послуги ресторанів (без включення алкоголю), послуги з відновлення та утримання історичних споруд та будівель.

Єврокомісія також вважала за можливе дозволити застосовувати знижені ставки ПДВ до абсорбуючих гігієнічних продуктів, включаючи памперси для малюків, а також кількох видів обладнання для осіб з фізичними вадами, включаючи спеціально обладнані автомобілі, клавіатури з азбукою Брайля тощо.

Згідно з діючими правилами, товари та послуги в ЄС обкладаються ПДВ зі ставкою не менше 15%. Країни-члени також можуть використовувати зменшені ставки не нижче 5% до товарів та послуг, що визначаються у спеціальному списку Єврокомісією. Водночас, на сьогодні загальні правила мають багато виключень, що створилися під час переговорів перед ухваленням Директиви про ПДВ в 1992 році. Так, 11 країн-членів з 27 вже зараз мають право застосовувати знижені ставки ПДВ до ресторанних послуг.