У липні в ЄС зареєстровано негативне сальдо зовнішньої торгівлі

Брюссель. 17 вересня. УНІАН. За попередніми оцінками, у липні 2008 року негативне сальдо зовнішньої торгівлі країн зони євро становитиме 2,3 млрд. євро, негативне сальдо зовнішньої торгівлі всіх 27-ти країн-членів ЄС (ЄС-27) становитиме 21,5 млрд. євро.

Про це УНІАН повідомили у Євростаті.

У липні 2007 року в зоні євро було позитивне сальдо зовнішньої торгівлі в 5,0 млрд. євро. У червні 2008 року негативне сальдо зовнішньої торгівлі країн зони євро становило 0,2 млрд. євро проти позитивного сальдо в 7,5 млрд. євро у червні-2007.

В ЄС-27 у липні 2007 року негативне сальдо зовнішньої торгівлі становило 13,6 млрд. євро. У червні-2008 баланс становив -20,0 млрд. євро проти -9,1 млрд.євро у червні-2007.

В 2007 році в єврозоні було позитивне сальдо торгівлі в 28,3 млрд. євро, в ЄС-27 – негативне в 185,7 млрд. євро.