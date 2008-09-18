На ринку газу недостатньо прозорості та інвестицій

Брюссель. 18 вересня. УНІАН. Міжнародне енергетичне агентство заявляє про недостатність інвестицій та прозорості в постачанні газу.

Як передає власний кореспондент УНІАН в Брюсселі, про це йдеться в представленому сьогодні агентством “Огляді газового ринку”.

“Високі ціни на природний газ відображають не лише зростання попиту, але й затриману відповідь в постачанні”, - заявив з цього приводу виконавчий директор Міжнародного енергетичного агентства Нобуо ТАНАКА.

“Останні огляди газового ринку продемонстрували стурбованість недостатністю інвестицій, і ця стурбованість залишається. Невпевненість щодо інвестицій, зростання видатків та затримка з відповіддю у постачанні залишаються основними проблемами на більшості газових ринків, і продовжують становити загрозу довготерміновій безпеки постачання”, - додав він.

В огляді також зазначається, що незважаючи на зростання цін на газ, попит на нього також продовжує зростати. Водночас, зазначають автори огляду, високі ціни на газ досить швидко трансформуються у високі ціни на електроенергію. У зв’язку з цим агентство рекомендує розвивати не лише газову енергетику, але й інші види енергетики, включаючи ядерну та вугільну.

Міжнародне енергетичне агентство діє як радник в питаннях енергетичної політики в 27-країнах-членах, серед яких не тільки країни ЄС, але й Австралія, Канада, США, Туреччина, Норвегія, Нова Зеландія, Корея та Японія.