Португалія дискримінує іноземні компанії, що проводять лотереї

Брюссель. 19 вересня. УНІАН. Єврокомісія вимагає від Португалії змінити правила оподаткування доходів лотерей.

Як передає власний кореспондент УНІАН в Брюсселі, 18 вересня Єврокомісія направила уряду Португалії листа вмотивованої думки.

Згідно із законодавством Португалії, доходи від проведення лотерей підлягають оподаткуванню, крім доходів від лотерей Euromilhões та Liga dos Milhões, організованих Santa Casa da Misericórdia de Lisboa, спілкою, що займається благодійною діяльністю.

Єврокомісія вважає такі правила дискримінаційними, оскільки інші європейські компанії, що займаються лотереями і також здійснюють благодійну діяльність не підпадають під схоже регулювання, і мають сплачувати податки, що, на думку Єврокомісії, є дискримінацією.

Направлення листа “вмотивованої думки” є другим етапом розслідування про порушення законодавства ЄС. Якщо протягом двох місяців Єврокомісія не отримає задовільної відповіді, вона матиме можливість передати справу до Європейського суду.