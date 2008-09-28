Розпочнеться дводенний візит делегації членів Європарламенту до Києва та Криму

10 депутатів Європарламенту на чолі з головою Делегації по зв’язках з Україною Адріаном СЕВЕРІНИМ (група соціалістичних партій, Румунія) проведуть зустрічі з Президентом України Віктором ЮЩЕНКОМ та прем’єр-міністром Юлією ТИМОШЕНКО для обговорення стану відносин ЄС-Україна, а також питань щодо спрощення візового режиму. Крім того, депутати планують зустрітися зі спікером парламенту Арсенієм ЯЦЕНЮКОМ та відвідати Крим.