Розпочнеться дводенний візит делегації членів Європарламенту до Києва та Криму
11:07, 28 вересня 2008Новини ЄС
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10 депутатів Європарламенту на чолі з головою Делегації по зв’язках з Україною Адріаном СЕВЕРІНИМ (група соціалістичних партій, Румунія) проведуть зустрічі з Президентом України Віктором ЮЩЕНКОМ та прем’єр-міністром Юлією ТИМОШЕНКО для обговорення стану відносин ЄС-Україна, а також питань щодо спрощення візового режиму. Крім того, депутати планують зустрітися зі спікером парламенту Арсенієм ЯЦЕНЮКОМ та відвідати Крим.
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