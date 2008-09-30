Герасим`юк каже про маніпуляцї в ПАРЄ

Страсбург. 30 вересня. УНІАН. Депутат Верховної Ради від блоку «Наша Україна – Народна самооборона», член української делегації в Парламентській Асамблеї Ради Європи Ольга ГЕРАСИМ’ЮК вважає відкликання підписів під проектом резолюції ПАРЄ про перегляд повноважень російської делегації маніпуляціями.

Про це вона заявила в розмові з кореспондентом УНІАН у Страсбурзі.

«Я вважаю, що ці хитрощі з відкликанням нібито голосів – це трюк, який також свідчить про маніпуляції», - сказала вона.

Депутат зазначила, що підписи під проектом резолюції було поставлено на початку вересня на засіданні Політичного комітету ПАРЄ в Парижі.

«За цей час Росія не вивела своїх військ, не відкликала свого одностайного голосування Думи за визнання самопроголошених республік, не припинила окупацію, не змогла нічого зробити, щоб зупинити цю гуманітарну катастрофу, тобто жодної причини для відкликання підпису немає» - сказала О.ГЕРАСИМ’ЮК.

Водночас депутат зазначила, що питання про перегляд повноважень російської делегації не обов`язково розглядати на цій сесії ПАРЄ.

«Йдеться про те, що росіянам потрібно поставити умови, дати певний час, можна зараз не розглядати питання про цю резолюцію на цій сесії. Це можна розглянути або на екстра-сесії, яку буде скликано за наслідками міжнародного розслідування, на якому наполягають усі, можна розглянути на січневій сесії», - сказала депутат.

Як повідомляв УНІАН, 12 вересня група з 24 депутатів ПАРЄ подала проект резолюції про перегляд повноважень російської делегації в Асамблеї. Попри те, що 29 вересня, у перший день роботи осінньої сесії ПАРЄ, з`явилася інформація про бажання 2-5 депутатів відкликати свої підписи під цим проектом, документ буде винесено на розгляд в сесійній залі 1 жовтня.