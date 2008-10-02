ЄК готує нові пропозиції з регулювання фінансових ринків

Брюссель. 2 жовтня. УНІАН. Єврокомісія готує нові пропозиції щодо регулювання фінансових інституцій для подолання кризи на ринках.

Як передає власний кореспондент УНІАН в Брюсселі, про це заявив 1 жовтня Президент Єврокомісії Жозе БАРРОЗУ.

“Ми тільки-но схвалили пропозиції щодо реформи вимог до капіталізації банків та фінансових компаній... За цією пропозицією дуже швидко з’явиться пропозиція щодо реформування правил діяльності рейтингових агентств”, - сказав Президент Єврокомісії.

Він також зазначив, що Комісія готова до здійснення подальших кроків для повернення довіри на фінансові ринки.

У цьому контексті Ж.БАРРОЗУ висловив переконання в тому, що ЄС має і надалі посилювати наглядові установи на європейському рівні, удосконалити правила оцінки капіталізації, включаючи адаптацію правил бухгалтерського обліку, посилити систему гарантування депозитів, збільшити прозорість платежів, а також продовжити структурні реформи в рамках Лісабонської стратегії ЄС.

Як повідомляв УНІАН, 1 жовтня Єврокомісія запропонувала переглянути вимоги до капіталу банків.

Комісія, зокрема, запропонувала встановити максимальну суму, яку банки зможуть надавати в кредит одному кредитору, в тому числі іншим банкам на міжбанківському ринку, а також посилення ролі наглядових установ, в тому числі з нагляду за діяльністю транскордонних банківських груп.