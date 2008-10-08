З грудня українці зможуть задешево літати до Лондона

Київ. 8 жовтня. УНІАН. Wizz Air Hungary, найбільший лоу-кост авіаперевізник у Центральній і Східній Європі, оголосив сьогодні про відкриття з 17 грудня 2008 року рейса Лондон (Лутон) – Київ (Бориспіль). Про це УНІАН повідомили в компанії «Візз Ейр Україна».

Згідно з повідомленням, Wizz Air Hungary стане першим лоу-кост авіаперевізником, який з`єднає Україну із зарубіжжям. Спочатку перельоти за вказаним маршрутом здійснюватимуться чотири рази на тиждень на борту нового Airbus A320, а з 28 березня 2009 року стануть щоденними.

Квитки на рейс вже у продажу за ціною, починаючи від 29 фунтів стерлінгів, або 299 грн. (в один бік, з урахуванням всіх податків і зборів). Переліт із Лондона (Лутон) до Києва обкладатиметься додатковим британським державним податком у розмірі 40 фунтів.

У компанії ”Візз Ейр Україна” УНІАН поки що не пояснили причин того, що на даному маршруті працюватиме угорський перевізник, пообіцявши прокоментувати ситуацію у п`ятницю, 10 жовтня.

Нагадаємо, у вересні 2008 р. за цим маршрутом планувала почати польоти компанія ”Візз Ейр Україна”, яка входить до групи Wizz Air. Проте вона не ввела ці рейси і заявила, що введе рейси на європейські напрями після отримання нового літака в січні 2009 р. На сьогодні компанія ”Візз Ейр Україна” має в парку один Airbus A320.

«Візз Ейр Україна» з`явилася на ринку України влітку 2008 р., почавши здійснювати внутрішньоукраїнські рейси. У вересні 2008 р. компанія планувала почати рейси між Києвом і Лондоном, Дортмундом і Міланом, проте відклала їх введення.

Довідка УНІАН. Авіакомпанії групи Wizz Air здійснюють пасажирські перевезення на нових літаках Airbus A320 і пропонують перельоти з Польщі, Угорщини, Болгарії, Хорватії і Румунії до багатьох європейських міст.

За останні 12 місяців авіакомпанії групи перевезли 5,5 мільйонів пасажирів.