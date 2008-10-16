Саркозі та Баррозу розкажуть Бушу, як боротимуться з кризою

Брюссель. 16 жовтня. УНІАН. 18-19 жовтня Президент головуючої в ЄС Франції Ніколя САРКОЗІ та Президент Єврокомісії Жозе БАРРОЗУ ознайомлять Президента США Джорджа БУША з програмою дій ЄС для подолання фінансової кризи.

Як передає власний кореспондент УНІАН в Брюсселі, про це вони повідомили журналістам пізно ввечері 15 жовтня на прес-конференції по завершенню першого дня засідання Європейської Ради (самміту голів держав та урядів країн-членів ЄС – УНІАН).

“В суботу ми передамо наші рішення США, де ми будемо на запрошення Дж.БУША”, - сказав Н.САРКОЗІ.

Н.САРКОЗІ та Ж.БАРРОЗУ підкреслили, що на сьогодні світ потребує глобального підходу для подолання фінансової кризи, яка охопила практично всі фінансові ринки світу.

Як повідомляв УНІАН, 15 жовтня лідери ЄС практично домовилися про принципи подолання фінансової кризи. Вони, зокрема, підтримали нові пропозиції щодо вимог до капіталу банків, висловились за посилення нагляду за діяльністю банківських установ, особливо транснаціональних, а також схвалили створення антикризового відділу, якій слугуватиму для обміну інформацією, координації дій, надання порад у випадку необхідності.

15 жовтня в Брюсселі розпочалося дводенне засідання Європейської Ради, основними темами якого є майбутнє Лісабонської угоди, фінансова криза, боротьба з кліматичними змінами та відносини з Росією в світлі російсько-грузинської війни.